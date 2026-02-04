12°C
Ver­ka­ve­lings­aan­vraag voor her­ont­wik­ke­ling oude vis­mijn in Zee­brug­ge ingediend

De herontwikkeling van de oude vismijn in Zeebrugge komt een stapje dichterbij. Een projectontwikkelaar heeft een verkavelingsaanvraag ingediend. Zo kan de hele site in verschillende loten opgedeeld worden om er dan in fasen appartementen te bouwen.

De Oude Vismijn in Zeebrugge is drie jaar geleden nog ingericht als belevingscentrum. Maar dat is tijdelijk, want er komen appartementen. De plannen dateren al van meer dan tien jaar geleden.

"We zijn uiteindelijk blij dat er schot in de zaak komt bij de oude vismijn in Zeebrugge", klonk het bij de schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke planning, Mathijs Goderis. "We moeten wel zeggen dat het gaat om de verkavelingsaanvraag. Dat is nog maar een eerste stap die nodig is om het perceel op te delen in verschillende loten en die dan gefaseerd te kunnen gaan ontwikkelen."

Appartementen

De verouderde gebouwen moeten verdwijnen. In de plaats komen negen gebouwen met onderaan horeca en handelszaken. Erboven komen appartementen met eventueel kantoren en een hotel. Ook komen er drie groene pleinen.

"Wij hebben daar ook op aan gestuurd dat die ruimtes, die doorsteken naar de achterliggende kade, kwaliteitsvol en ruim genoeg zijn. Ook dat de kade zal meegenomen worden."

Maar concrete plannen zijn er nog niet. Daarvoor moet er tot het infomoment in mei gewacht worden. De initiatiefnemers hopen dat ze volgend jaar met de bouw van de eerste fase kunnen starten.

Aanmelden