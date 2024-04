De situatie wordt van dichtbij opgevolgd door de betrokken diensten en er zijn preventieve maatregelen genomen, aldus het NCCN woensdagavond in een persbericht. Ook de politiediensten zijn op de hoogte van deze maatregelen. Er loopt een onderzoek naar de aard van de dreiging.

Een woordvoerder van het NCCN die door Belga werd gecontacteerd bevestigt dat alle middelbare scholen in België betrokken zijn. Zij kunnen zelf beslissen over extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld sluiting. Momenteel hebben de Vlaamse middelbare scholen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel lentevakantie.