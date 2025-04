De lokale politie van Oostende kreeg donderdagmorgen een oproep over een onrustwekkende verdwijning van een 53-jarige vrouw in de Guldensporenlaan. Tijdens de daaropvolgende zoekactie ontdekten de speurders het levenloze lichaam van Anja L. op het dak van het appartementsgebouw waar ze woonde. In de buurt van de vindplaats van het lichaam ontdekten de speurders ook een boodschap op de muur. Over de inhoud wil het parket niets kwijt, maar kan wel bevestigen dat de tekst ondertekend was door William C. (46).