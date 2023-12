Beide incidenten werden verder onderzocht door de scheepvaartpolitie. Op die manier ontdekten de speurders dat een smokkelorganisatie onder andere gebruik maakte van een snelwegparking in Froyennes (Doornik). Vervolgens werd in samenwerking met de federale gerechtelijke politie (FGP) van Bergen en West-Vlaanderen de bende verder in kaart gebracht.

Uiteindelijk werd op woensdag 22 november in Nederland een toen 34-jarige Irakees opgepakt. In de loop van de daaropvolgende nacht werden ook in Froyennes twee Iraakse Koerden ingerekend. De 34-jarige en de 40-jarige man probeerden zich nog tevergeefs onder een brug te verschuilen. Beide verdachten werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensenmokkel en zitten nog steeds in voorhechtenis.