Een 30-jarige man trok zaterdag naar de woning van zijn ex-vriendin in de Waalsestraat in Brugge. Na een verblijf in de gevangenis wilde hij nog enkele spullen ophalen. Aan de woning kreeg hij het rond 16 uur aan de stok met haar 34-jarige nieuwe vriend. Tijdens dat conflict haalde die nieuwe vriend uit met een mes. Volgens het parket raakte het slachtoffer daarbij zwaargewond, maar verkeerde hij niet in levensgevaar.