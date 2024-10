De feiten speelden zich rond 16 uur af in de Waalsestraat in Brugge. Een man van 30 werd neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, maar verkeert volgens het parket niet in levensgevaar. De verdachte heeft zich daarna nog kort verschanst in het huis van zijn vriendin maar gaf zich uiteindelijk toch over. Het gaat mogelijk om een passioneel drama tussen twee liefdesrivalen. De 34-jarige man werd gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.

De politie zal hem verhoren. Daarna zal het parket moeten beslissen over een eventuele voorgeleiding bij de onderzoeksrechter.