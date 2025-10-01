Verbrandingsoven Mirom binnenkort ingezet in strijd tegen giftige doornappel
De verbrandingsoven van Mirom Roeselare zal binnenkort ingezet worden om de giftige doornappel te vernietigen. Dat kan nu de OVAM bevestigt dat er eerstdaags een afwijking komt op het huidige verbrandingsverbod.
De doornappel, een invasieve en sterk woekerende plant, duikt de laatste tijd steeds vaker op in tuinen en landbouwgronden. De plant is bovendien giftig voor mens en dier, waardoor snelle verdelging noodzakelijk is.
Met de toelating van OVAM kan het ingezamelde plantmateriaal binnenkort veilig verbrand worden bij Mirom Roeselare. Tegelijk wordt gewerkt aan een inzamelmethode op de parken, zodat inwoners en landbouwers hun doornappelafval op een correcte manier kunnen afvoeren.
De redactie