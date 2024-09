In 2022 besloot de stad het muziekfestival aan de vooravond van de IJzerwake af te gelasten omdat er groepen zouden spelen die neonazistische en neofascistische banden zouden hebben. Volgens de Raad waren er niet voldoende bewijzen dat de muzikanten banden hadden met die strekkingen en zouden aanzetten tot haat.

Het schepencollege van de stad Ieper besloot in 2022 om het festival Frontnacht te verbieden. Frontnacht was onderdeel van de IJzerwake, de radicale afscheuring van de IJzerbedevaart en moest een muziekfestival zijn. Volgens het stadsbestuur werd er niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen band mag zijn die linken heeft met neonazisme of neofascisme.