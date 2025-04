Hoewel het niet verplicht is, raadt de lokale politie Brugge omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden zolang de ventilatie bezig is. De brand op het schip Delphine, dat geladen was met elektrische wagens, brak eergisteren uit en is intussen volledig geblust. Bij de brand raakten zo’n 100 wagens beschadigd.

De autoriteiten volgen alles op de voet en vragen begrip van de buurtbewoners voor eventuele hinder.