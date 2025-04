De hulpdiensten werden woensdag rond 15 uur opgeroepen voor een brand op een cargoschip in het Brittanniadok in Zeebrugge. Volgens de woordvoerder van CLdN, het vroegere Cobelfret, is het vuur ontstaan op een van de cargodekken van het grote roroschip Delphine, dat onder Maltese vlag vaart. De bemanning is snel geëvacueerd.