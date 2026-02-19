Tijdens de kijkdag van het veilinghuis ‘Openbare Verkopen’ konden geïnteresseerden bieden op stoelen, projectoren, cinemadoeken, belichting en luidsprekers. Vooral de stoelen en projectoren bleken in trek. De meeste kopers waren mensen die zelf een theater of cinema hebben, maar ook verzamelaars.

Binnenkort worden nog de gevelletters van Beverly Screens geveild.