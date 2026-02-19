Veiling inboedel voormalige bioscoop Beverly Screens brengt aardige 35.000 euro op
De openbare verkoop van de inboedel van de voormalige bioscoop Beverly Screens in Knokke-Heist heeft voorlopig 35.000 euro opgebracht. De cinema is al enkele jaren dicht en wordt straks gesloopt om plaats te maken voor appartementen.
Tijdens de kijkdag van het veilinghuis ‘Openbare Verkopen’ konden geïnteresseerden bieden op stoelen, projectoren, cinemadoeken, belichting en luidsprekers. Vooral de stoelen en projectoren bleken in trek. De meeste kopers waren mensen die zelf een theater of cinema hebben, maar ook verzamelaars.
Binnenkort worden nog de gevelletters van Beverly Screens geveild.
Ben Storme