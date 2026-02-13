6°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Vegan parel­tjes uit Brug­ge val­len in de prij­zen op Bel­gi­an Vegan Awards 2025

Belgian Vegan Awards 2025

BLACKBIRD (credits: Jorn Urbain)

In Gent werden maandag de Belgian Vegan Awards 2025 uitgereikt. Er waren 71 genomineerden. De prijzen bekronen niet alleen horeca, maar ook producten, kookboeken, ambassadeurs en andere initiatieven die vegan in België op de kaart zetten. Twee horecazaken uit Brugge vielen in de prijzen. 

De award voor Best New Food Product gaat naar Devos & Lemmens, dat in 2025 een romige vegan mayonaise lanceerde. Taartenwinkel Junglicious wint dan weer Best Pastry. Het begon ooit als een studentenproject, maar groeide uit tot een sterk merk met een uitgebreid aanbod plantaardige patisserie. Sinds 2025 zijn hun desserts ook in meerdere Delhaize-vestigingen te vinden. 

Maar ook horecazaken uit West-Vlaanderen vielen in de prijzen. De Best Breakfast ging naar het restaurant Blackbird uit Brugge en de Best Vegan-Friendly is voor het Brugse familiebedrijf Otto Waffle Atelier. Ze bieden een assortiment met vegan wafels, toppings, sauzen en huisgemaakt ijs. In 2025 hebben ze hun vegan receptuur vernieuwd en geoptimaliseerd in samenwerking met Hogeschool VIVES en ILVO.

Belgian Vegan Awards 2025

OTTO WAFFLE (credits: Jorn Urbain)

BEST NEW FOOD PRODUCT

Winnaar: Devos & Lemmens Plant Based Mayo

Runner-up: Greenway Cheezzy Bites

Andere genomineerden: Hands Off Soft Core, Oatly Barista Edition Popcorn flavour, OCEAN KISS SOMON met roze peper, Omage kaasjes op basis van amandel

BEST PASTRY

Winnaar: Junglicious

Runner-up: Have A Roll

Andere genomineerden: Antoinette, Chez Malachy, Magpies, Pépite

BEST SWEETS

Winnaar: IceLab Nicecream Creations

Runner-up: Holy Cow Chocolate

Andere genomineerden: BLOOP COOKIES, OUI OUI, Sweety Vegan For All, Virunga Origins

BEST CATERING

Winnaar: Vegan Butcher’s Choice

Runner-up: YASAI

Andere genomineerden: Gewoon.anders, Oh!MA Catering, Plantbeest, Vegamuze

BEST EVENT FOOD

Winnaar: La Cuisine De Georgette

Runner-up: Davai Dumplings

Andere genomineerden: Bakblik, El Verde, Karma Kebab, Kitsune

BEST QUICK & TASTY

Winnaar: Lil Bao

Runner-up: Pepas

Andere genomineerden: Humm Deli, Tabi Loo, VeganPot, Vegetal Food by Grace

BEST BREAKFAST

Winnaar: Blackbird

Runner-up: CLO

Andere genomineerden: Hart, l’Alchimiste, Nöje, Terter

BEST LUNCH

Winnaar: Le Botaniste

Runner-up: Camion

Andere genomineerden: Funky Jungle, Het Strand, Lifebar, Taylor’s Café

BEST DINING

Winnaar: Soul Kitchen

Runner-up: Verthé

Andere genomineerden: Dirt, Spritz, Verdō

BEST VEGAN-FRIENDLY

Winnaar: Otto Waffle Atelier

Runner-up: Groenendijk Weert

Andere genomineerden: Café de Loge, Datcha, Epiphany’s Kitchen, ODNAR

BEST FASHION & LIFESTYLE

Winnaar: Knol&Kool Superette

Runner-up: Wondr hair oil vegan honey

Andere genomineerden: Because Tattoo Studion, Eat in Japan, Nourist, The Black Cow Shop

BEST (COOK)BOOK

Winnaar: Lenna’s Plant Based Kitchen - Lenna Omrani

Runner-up: Saus Smaak Soul - Tine Tomme

Andere genomineerden: Bakken vol gevoel - Laura Verhulst, Het Nieuwe Bakken - Philip Khoury, Naturally Vegan - Julius Fiedler, Vegan gastronomie, het ultieme handboek - Sebastian Copien

BEST VEGAN ADVOCATE

Winnaar: Dr Evelien Mertens onderzoeker

Runner-up: Elisabeth Van Lierop Show Up For Humanity & content creator

Andere genomineerden: Ante De Rop content creator, Christian Burgess voetballer, Petra Daniëls Paradise City, Tine De Greef plantaardig diëtiste & content creator

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Olifant Tembo speciaal voor kinderkunstenfestival Spinrag in Kortrijk

Kinderkunstenfestival Spinrag brengt mentalistisch theater in buik van olifant aan Conservatorium Kortrijk
Alcoholverbod

Kortrijk bindt strijd aan met overlast: alcoholverbod en overlastteam moeten hinder beperken
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend
Zonnebeke investeert 1,5 miljoen euro voor renovatie van oude jongensschool in Passendale

Zonnebeke investeert 1,5 miljoen euro voor renovatie van oude jongensschool in Passendale
Politiezone VLAS

Politiezone Westkust controleert zo'n 3.500 voertuigen tijdens actie in De Panne en Koksijde
Klimaatfonds Leiedal

Meer steun voor lokale klimaatprojecten: Klimaatfonds Leiedal loopt vier jaar langer
Aanmelden