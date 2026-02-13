BLACKBIRD (credits: Jorn Urbain)
In Gent werden maandag de Belgian Vegan Awards 2025 uitgereikt. Er waren 71 genomineerden. De prijzen bekronen niet alleen horeca, maar ook producten, kookboeken, ambassadeurs en andere initiatieven die vegan in België op de kaart zetten. Twee horecazaken uit Brugge vielen in de prijzen.
De award voor Best New Food Product gaat naar Devos & Lemmens, dat in 2025 een romige vegan mayonaise lanceerde. Taartenwinkel Junglicious wint dan weer Best Pastry. Het begon ooit als een studentenproject, maar groeide uit tot een sterk merk met een uitgebreid aanbod plantaardige patisserie. Sinds 2025 zijn hun desserts ook in meerdere Delhaize-vestigingen te vinden.
Maar ook horecazaken uit West-Vlaanderen vielen in de prijzen. De Best Breakfast ging naar het restaurant Blackbird uit Brugge en de Best Vegan-Friendly is voor het Brugse familiebedrijf Otto Waffle Atelier. Ze bieden een assortiment met vegan wafels, toppings, sauzen en huisgemaakt ijs. In 2025 hebben ze hun vegan receptuur vernieuwd en geoptimaliseerd in samenwerking met Hogeschool VIVES en ILVO.
OTTO WAFFLE (credits: Jorn Urbain)
BEST NEW FOOD PRODUCT
Winnaar: Devos & Lemmens Plant Based Mayo
Runner-up: Greenway Cheezzy Bites
Andere genomineerden: Hands Off Soft Core, Oatly Barista Edition Popcorn flavour, OCEAN KISS SOMON met roze peper, Omage kaasjes op basis van amandel
BEST PASTRY
Winnaar: Junglicious
Runner-up: Have A Roll
Andere genomineerden: Antoinette, Chez Malachy, Magpies, Pépite
BEST SWEETS
Winnaar: IceLab Nicecream Creations
Runner-up: Holy Cow Chocolate
Andere genomineerden: BLOOP COOKIES, OUI OUI, Sweety Vegan For All, Virunga Origins
BEST CATERING
Winnaar: Vegan Butcher’s Choice
Runner-up: YASAI
Andere genomineerden: Gewoon.anders, Oh!MA Catering, Plantbeest, Vegamuze
BEST EVENT FOOD
Winnaar: La Cuisine De Georgette
Runner-up: Davai Dumplings
Andere genomineerden: Bakblik, El Verde, Karma Kebab, Kitsune
BEST QUICK & TASTY
Winnaar: Lil Bao
Runner-up: Pepas
Andere genomineerden: Humm Deli, Tabi Loo, VeganPot, Vegetal Food by Grace
BEST BREAKFAST
Winnaar: Blackbird
Runner-up: CLO
Andere genomineerden: Hart, l’Alchimiste, Nöje, Terter
BEST LUNCH
Winnaar: Le Botaniste
Runner-up: Camion
Andere genomineerden: Funky Jungle, Het Strand, Lifebar, Taylor’s Café
BEST DINING
Winnaar: Soul Kitchen
Runner-up: Verthé
Andere genomineerden: Dirt, Spritz, Verdō
BEST VEGAN-FRIENDLY
Winnaar: Otto Waffle Atelier
Runner-up: Groenendijk Weert
Andere genomineerden: Café de Loge, Datcha, Epiphany’s Kitchen, ODNAR
BEST FASHION & LIFESTYLE
Winnaar: Knol&Kool Superette
Runner-up: Wondr hair oil vegan honey
Andere genomineerden: Because Tattoo Studion, Eat in Japan, Nourist, The Black Cow Shop
BEST (COOK)BOOK
Winnaar: Lenna’s Plant Based Kitchen - Lenna Omrani
Runner-up: Saus Smaak Soul - Tine Tomme
Andere genomineerden: Bakken vol gevoel - Laura Verhulst, Het Nieuwe Bakken - Philip Khoury, Naturally Vegan - Julius Fiedler, Vegan gastronomie, het ultieme handboek - Sebastian Copien
BEST VEGAN ADVOCATE
Winnaar: Dr Evelien Mertens onderzoeker
Runner-up: Elisabeth Van Lierop Show Up For Humanity & content creator
Andere genomineerden: Ante De Rop content creator, Christian Burgess voetballer, Petra Daniëls Paradise City, Tine De Greef plantaardig diëtiste & content creator