Het project is een initiatief van Go Ocean en maakt deel uit van een bredere aanpak waarbij infrastructuur wordt ingezet om de natuur te ondersteunen. Het Delhaize Fonds financiert 15 van de 40 blokken, goed voor een investering van ruim 50.000 euro. Ook andere partners werken mee aan het project.

Noordzee

Volgens de initiatiefnemers is zo'n investering nodig omdat de Noordzee de voorbije decennia veel natuurlijke ecosystemen verloor door intensieve scheepvaart, visserij en de aanleg van infrastructuur. Met gerichte projecten willen ze de biodiversiteit opnieuw versterken en de zee weerbaarder maken.

