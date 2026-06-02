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Blankenberge

Veer­tig spe­ci­a­le blok­ken in Blan­ken­ber­ge moe­ten Noord­zee hel­pen herstellen

Go Ocean en Delhaize Fonds versterken mariene biodiversiteit in Blankenberge

In Blankenberge hebben Go Ocean en het Delhaize Fonds een nieuw project voorgesteld om de natuur in zee een handje te helpen. Met een investering van meer dan 50.000 euro worden vijftien speciale structuren in de havendam geplaatst. Die moeten een nieuwe leefomgeving creëren voor zeedieren en -planten, zoals oesters, mosselen en algen.

In Blankenberge zijn 40 speciaal ontworpen blokken geplaatst die moeten bijdragen aan het herstel van de natuur in de Noordzee. De structuren worden geïntegreerd in de havendam en creëren een nieuwe leefomgeving voor onder meer oesters, mosselen, kokerwormen en algen. Die soorten spelen een belangrijke rol in het mariene ecosysteem doordat ze het water helpen filteren, de voedselketen versterken en CO₂ opslaan.

Veertig speciale blokken in Blankenberge moeten Noordzee helpen herstellen
Veertig speciale blokken in Blankenberge moeten Noordzee helpen herstellen

Het project is een initiatief van Go Ocean en maakt deel uit van een bredere aanpak waarbij infrastructuur wordt ingezet om de natuur te ondersteunen. Het Delhaize Fonds financiert 15 van de 40 blokken, goed voor een investering van ruim 50.000 euro. Ook andere partners werken mee aan het project.

Noordzee

Volgens de initiatiefnemers is zo'n investering nodig omdat de Noordzee de voorbije decennia veel natuurlijke ecosystemen verloor door intensieve scheepvaart, visserij en de aanleg van infrastructuur. Met gerichte projecten willen ze de biodiversiteit opnieuw versterken en de zee weerbaarder maken.

Veertig speciale blokken in Blankenberge moeten Noordzee helpen herstellen

De komende jaren zullen Go Ocean en zijn partners de site nauwgezet opvolgen. Op basis van die resultaten willen ze nagaan hoe dergelijke natuurinclusieve oplossingen ook op andere locaties langs de kust kunnen worden toegepast.

De redactie

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