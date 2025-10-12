Met de symboliek “Ezeltje strek je, tafeltje dek je” willen ze duidelijk maken dat veel tafels vandaag leeg blijven en dat armoede geen sprookje is. Op de zaterdagmarkt op ’t Zand spraken de verenigingen voorbijgangers aan over armoede en boden ze een kop koffie aan. Volgens de armoedeadviesraad Brugge Dialoogstad is betaalbaar wonen één van de grootste problemen.