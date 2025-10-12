Veel Bruggelingen leven onder de armoedegrens: actie op Werelddag van Verzet tegen Armoede
Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede hebben verschillende armoedeverenigingen in Brugge actie gevoerd onder het thema “Ezeltje strek je, tafeltje dek je”. In Brugge leven meer dan 7.400 inwoners onder de armoedegrens, en zo’n 900 mensen hebben geen dak boven hun hoofd.
Met de symboliek “Ezeltje strek je, tafeltje dek je” willen ze duidelijk maken dat veel tafels vandaag leeg blijven en dat armoede geen sprookje is. Op de zaterdagmarkt op ’t Zand spraken de verenigingen voorbijgangers aan over armoede en boden ze een kop koffie aan. Volgens de armoedeadviesraad Brugge Dialoogstad is betaalbaar wonen één van de grootste problemen.
“Ongeveer 15% van de Bruggelingen maakt kans op armoede,” zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys. “Brugge is een dure stad om in te wonen. We moeten alle vormen van betaalbaar wonen stimuleren en uitbreiden.”
Vrees voor toenemende armoede
De actievoerders maken zich zorgen over de besparingen van de overheid. Ze vrezen dat het beleid nog meer mensen in armoede zal duwen.
Nieuw beleid rond armoedebestrijding
Het stadsbestuur van Brugge werkt aan een nieuw beleidsplan rond armoedebestrijding. Daarin wil het meer automatische rechten toekennen aan wie het moeilijk heeft en meer zelf naar mensen toestappen die hulp nodig hebben.