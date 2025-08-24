Herwin, een man van 56 kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde hem te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Maar voor Herwin kwam alle hulp echter te laat.

Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel. Even later zouden de verdachten het slachtoffer op straat aangevallen hebben.