Van­mid­dag recon­struc­tie van geweld­da­di­ge dood Her­win in Zeebrugge

Reconstructie Zeebrugge

In Zeebrugge is er vanmiddag reconstructie van het dodelijk geweld in Zeebrugge vorig jaar. 

Herwin, een man van 56 kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde hem te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Maar voor Herwin kwam alle hulp echter te laat.

Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel. Even later zouden de verdachten het slachtoffer op straat aangevallen hebben.

Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten
Nieuws

Politie Brugge verspreidt opsporingsbericht voor twee verdachten na dodelijk geweld in Zeebrugge

De twee verdachten vluchtten na de feiten weg. Dankzij een opsporingsbericht en een internationale samenwerking konden de verdachten uiteindelijk enkele dagen later worden gevat in Polen, ze zijn later uitgeleverd aan ons land.

De redactie

