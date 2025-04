Vanmarcke, gespecialiseerd in temperatuurgecontroleerde opslag, kondigt de bouw aan van ‘Highfrost’. Dat is een volledig nieuw diepvriesmagazijn, op hun site in Gullegem, met onder meer een volautomatisch hoogbouwmagazijn met ruimte voor 55.000 pallets. De investering van ruim 50 miljoen euro op een terrein van 2,3ha, zal de opslagcapaciteit aanzienlijk uitbreiden en jobs creëren voor 30 à 40 extra medewerkers.