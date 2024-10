Naji en Vaneeckhout namen in juni 2022 de fakkel van Meyrem Almaci als voorzitters over, twee jaar voor de verkiezingen. Hoewel ze met trots terugblikken op de voorbije twee jaar, stellen de covoorzitters vast dat de tijd kort was.

‘De voorbije twee jaar hebben we ons met veel energie en gedrevenheid elke dag gesmeten. Hoewel we opnieuw voor trots en vuur konden zorgen bij Groen, is dat nog niet terug te zien in verkiezingsresultaten. Daarvoor is meer tijd en werk nodig’, klinkt het.