De deal is geografisch interessant voor de Belgische groep. "We bedienen al een sterk klantenbestand in West- en Zuid-Europa met hoogwaardige en innovatieve plantaardige producten. Nu voegen we een bredere aanwezigheid in centraal Oost-Europa en Scandinavië toe", zegt Vandemoortele-CEO Yvon Guerin.

Daarnaast is Bunge sterk in b2c-retail, de verkoop van eigen merken rechtstreeks in supermarkten. Vandemoortele doet b2c in België, maar is buiten de thuismarkt vooral actief in b2b, verkoop aan industriële klanten.

De overeenkomst moet nog langs de regulatoren passeren. Vandemoortele verwacht de transactie pas in de loop van volgend jaar te kunnen afronden.