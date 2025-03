Vandemoortele zal Délifrance overnemen van de graancoöperatie Vivescia. De deal omvat meer dan 3.200 werknemers, veertien productiesites en een jaaromzet van ongeveer 930 miljoen euro.

Délifrance levert diepgevroren bakkerijproducten aan onder meer supermarkten, horecazaken en bakkers in Europa en Azië. Vandemoortele is zelf al vijftig jaar actief in de bakkerijsector. De activiteit is goed voor 3.500 werknemers, 28 productievestigingen en een omzet van 1,4 miljard euro. Die draait het bedrijf voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten.