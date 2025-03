De Hostellerie op het hoogste punt van West-Vlaanderen mag je gerust een monument noemen. De zaak is 70 jaar oud en telde tot de sluiting in 2023 vier sterren.

Toen mede-eigenaar Robbert Desmet er twee jaar geleden op bezoek kwam, was hij meteen verkocht. "Ik ben hier mijn hart verloren. Toen had ik het idee om hier ooit nieuwe glorie in te blazen." En zo geschiedde.