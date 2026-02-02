Wie begin maart door het centrum van Brugge wandelt, zal de beiaard een tijdlang moeten missen. Van vrijdag 6 maart tot en met zondag 5 april 2026 zwijgt de automatische wekkering van het Belfort. Dat is langer dan gebruikelijk, omdat ook de opwindmotor van de trommel een grondige revisie krijgt.

De melodieën van de beiaard worden al sinds het begin van de 19de eeuw om de twee jaar vernieuwd. Dat gebeurt via een arbeidsintensief proces waarbij honderden pinnen in de beiaardtrommel worden verplaatst. Stadsbeiaardier Wim Berteloot krijgt daarvoor hulp van enkele torenwachters. De bezoekersruimtes van het Belfort blijven tijdens de werken wel toegankelijk.