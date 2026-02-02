Vanaf april hoor je deze vier nieuwe melodietjes als je door de Brugse binnenstad wandelt
Wie vanaf april 2026 door het centrum van Brugge wandelt, zal nieuwe melodieën uit het Belfort horen. De beiaard krijgt zoals om de twee jaar een nieuw programma, maar eerst moet het instrument bijna een maand zwijgen door onderhoudswerken.
Wie begin maart door het centrum van Brugge wandelt, zal de beiaard een tijdlang moeten missen. Van vrijdag 6 maart tot en met zondag 5 april 2026 zwijgt de automatische wekkering van het Belfort. Dat is langer dan gebruikelijk, omdat ook de opwindmotor van de trommel een grondige revisie krijgt.
De melodieën van de beiaard worden al sinds het begin van de 19de eeuw om de twee jaar vernieuwd. Dat gebeurt via een arbeidsintensief proces waarbij honderden pinnen in de beiaardtrommel worden verplaatst. Stadsbeiaardier Wim Berteloot krijgt daarvoor hulp van enkele torenwachters. De bezoekersruimtes van het Belfort blijven tijdens de werken wel toegankelijk.
Nieuw programma met knipoog naar BRUSK
Vanaf april klinkt elk kwartier een andere melodie. Op het uur speelt de beiaard het Allegretto van de Nederlandse componist Johan A.W. Wagenaar. Op het halfuur weerklinkt het bekende Mijn Grootvaders Klok van Henry Clay Work, en een kwartier voor het uur klinkt het Andante uit de ‘Verrassingssymfonie’ van Joseph Haydn.
Een kwartier na elk uur is er een hedendaagse toets met het hoofdthema uit “Brusk forms in motion” van Patrick Hamilton, geschreven voor de opening van de nieuwe Brugse kunsthal BRUSK.
Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “We maken van de gelegenheid graag gebruik om ook op de beiaard BRUSK nog eens in de kijker te zetten. Een kwartier na elk uur hoor je het BRUSK-themalied, zoals dat al te horen was bij de opening van onze nieuwe tentoonstellingshal.”
Volgens Blontrock zitten er ook in de andere melodieën herkenbare tunes voor zowel Bruggelingen als toeristen. “Onze beiaardier Wim Berteloot kon zich uitleven bij het maken van de arrangementen voor de beiaard.”