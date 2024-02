De dag start met dansoptredens op de speelplaats, maar veel leerlingen vieren al sinds gisteren. Na de middag is er een spel met lasergeweren. De lasershooting gebeurt buiten, in de studiezaal en ook in de kapel van het College.

De laatstejaars sluiten vanavond hun 100-dagenviering af in jeugdhuis De Tunne, met de traditionele fuif.