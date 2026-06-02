Van Speciale Eenheden naar bestseller: Cedric De Vlieger inspireert met boek over mentale weerbaarheid
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Een opmerkelijk debuut voor Cedric De Vlieger uit Tielt. De voormalige agent van de Speciale Eenheden van de Federale Politie schreef met 'Kracht is een Keuze' een boek over mentale weerbaarheid, stress en persoonlijke groei. Het boek blijkt meteen een succes en is anderhalve week na verschijnen al aan zijn derde druk toe.
Cedric De Vlieger uit Tielt werkte meer dan twintig jaar bij de Speciale Eenheden van de Federale Politie. In zijn eerste boek Kracht is een Keuze blikt hij terug op de lessen die hij leerde tijdens risicovolle interventies en moeilijke periodes in zijn persoonlijke leven.
Het boek slaat duidelijk aan. "We zijn anderhalve week verder en we zitten al aan de derde druk. Dat is fantastisch", zegt De Vlieger. "Maar wat ik het mooiste vind, zijn de berichten van mensen die ermee aan de slag gaan en er steun of richting in vinden."
"Wat ik het mooiste vind, zijn de berichten van mensen die ermee aan de slag gaan en er steun of richting in vinden."
Volgens de auteur zijn veel mensen vandaag op zoek naar meer houvast. "Als ik rond mij kijk, zie ik veel gejaagdheid. Mensen staan niet meer stil en leven op automatische piloot. Meer dan ooit zijn ze op zoek naar richting en controle over hun leven."
Hersenvliesontsteking en sepsis als keerpunt
Een belangrijke aanleiding voor de carrièreswitch van De Vlieger was de zware ziekte van zijn zoontje. Toen zijn vijfjarige zoon met een hersenvliesontsteking en sepsis in het ziekenhuis belandde, kwam hij naar eigen zeggen voor een belangrijk keerpunt te staan.
"Ik heb tien dagen aan zijn bed gezeten in het UZ Gent en we wisten niet of hij het zou halen. Dat was een enorm reflectiemoment. Ik vroeg mij af of ik mijn leven op dezelfde manier wilde blijven leiden. Toen heb ik beslist om het roer om te gooien."
Vandaag is De Vlieger actief als auteur en spreker. Met zijn boek en lezingen wil hij mensen inspireren om bewuster keuzes te maken en sterker om te gaan met uitdagingen.
'Kracht is een Keuze' verscheen bij uitgeverij Lannoo in Tielt.