Cedric De Vlieger uit Tielt werkte meer dan twintig jaar bij de Speciale Eenheden van de Federale Politie. In zijn eerste boek Kracht is een Keuze blikt hij terug op de lessen die hij leerde tijdens risicovolle interventies en moeilijke periodes in zijn persoonlijke leven.

Het boek slaat duidelijk aan. "We zijn anderhalve week verder en we zitten al aan de derde druk. Dat is fantastisch", zegt De Vlieger. "Maar wat ik het mooiste vind, zijn de berichten van mensen die ermee aan de slag gaan en er steun of richting in vinden."