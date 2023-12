Van Quickenborne, die in oktober ontslag nam uit de regering in de nasleep van de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel, spreekt van een "buitenfeest" dat door de organisator van Kamping Kitsch is georganiseerd in de tuin van een van de genodigden. "Dat was geen lockdownparty. Immers, in een tuin mocht men toen al een onbeperkt aantal personen uitnodigen en zonder social distancing samenkomen", zegt hij.

Van Quickenborne is naar eigen zeggen "pas later kort langsgeweest om de organisatoren van het festival te feliciteren" en herinnert zich dat iedereen buiten stond wanneer hij aankwam. "Het kan zijn dat er op een bepaald ogenblik meer dan acht mensen tegelijk binnen waren. Op dat ogenblik had ik naar buiten moeten gaan en dan heb ik wellicht een inschattingsfout gemaakt", geeft hij wel toe. "Het feit dat er op het festival volop en zonder beperkingen werd gefeest, het feit dat alle gasten dubbel gevaccineerd waren en het feit dat men al beslist had om alle beperkingen thuis af te schaffen, heeft tot een zekere onvoorzichtigheid geleid. Dat mocht niet. Sorry daarvoor."