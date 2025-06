Voor veel leerlingen is het een unieke ervaring. “Ik vind het heel tof om te doen. Het is eens iets anders en een leuke ervaring”, zegt danseres Laura Hauspie. Een andere leerling benadrukt de afwisseling: “We dansen op verschillende stijlen – iets strakker, iets zwieriger. Het is leuk dat er zoveel variatie in zit.”

Voor het optreden van vrijdagavond zijn er nog tickets beschikbaar.