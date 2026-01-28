Naast fileren, kregen de leerlingen ook een reeks kooktechnieken aangereikt: van pocheren in boter en lage-temperatuurgaren tot roken op de barbecue en het maken van krokante vischips met een drukgrill.

“De leerlingen leren alles: van het verwerken van visafval tot het maken van sauzen zoals een pilipilibasis”, zegt Rudi Van Beylen van NorthSeaChefs (Hof ten Damme). “Het is voor ons heel belangrijk dat de jeugd dingen bijleert. We gaan niet corrigeren, maar coachen en inspireren zodat ze uit een leuke ervaring kunnen leren.”