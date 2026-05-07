Aan sporthallen in Markegem en Wakken leren leerlingen de basis van petanque: onderhands gooien, de juiste houding aannemen en de bal gecontroleerd lossen. Voor veel kinderen is het een eerste kennismaking met de sport.

“Dat je onderhands moet gooien en dat je een beetje kan draaien bij het gooien en ook een beetje door je benen buigen”, vertelt leerlinge Marthe Vansompele na de initiatie.