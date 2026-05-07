Van opa’s hobby naar favoriete sport? Petanqueclub maakt leerlingen warm voor ‘jeu de boules’
Petanqueclub ’t is ter ip uit Dentergem organiseert initiatielessen voor leerlingen van het zesde leerjaar om jongeren kennis te laten maken met de sport. In totaal nemen zo’n 170 leerlingen uit verschillende basisscholen deel aan de sessies in Markegem en Wakken. De club hoopt zo ook nieuwe, jongere leden aan te trekken.
Aan sporthallen in Markegem en Wakken leren leerlingen de basis van petanque: onderhands gooien, de juiste houding aannemen en de bal gecontroleerd lossen. Voor veel kinderen is het een eerste kennismaking met de sport.
“Dat je onderhands moet gooien en dat je een beetje kan draaien bij het gooien en ook een beetje door je benen buigen”, vertelt leerlinge Marthe Vansompele na de initiatie.
Op zoek naar jongere leden
Met de lessen wil petanqueclub ’t is ter ip niet alleen de sport promoten, maar ook werken aan de toekomst van de vereniging. “Wij zijn achttien jaar geleden gestart en onze leden zijn meegegroeid in die achttien jaar, ook wat leeftijd betreft. Dan kom je tot de constatatie dat je nood hebt aan verjonging”, zegt bestuurslid Eddy Mestdagh.
"Hoe vroeger je begint, hoe sneller je de technieken onder de knie krijgt.”
Ook Marc Demaeght van de club merkt dat petanque in België vooral populair blijft bij oudere generaties. “We kunnen eens over de grenzen kijken naar Frankrijk. Daar zie je dat twintigers en zelfs nog jongere spelers kampioen worden. Hoe vroeger je begint, hoe sneller je de technieken onder de knie krijgt.”
Toch zijn niet alle leerlingen meteen overtuigd om zich bij een club aan te sluiten. “Ik ben niet zo’n grote fan van petanque”, zegt Niel Deknudt. Jana Verbeure blijft ook twijfelen: “Mijn opa doet dat heel graag, maar ik denk niet dat ik zou aansluiten.” Andere leerlingen zien dan weer wel voordelen in de sport. “Ik vind het soms een beetje saai, maar ook leuk. Je moet niet te veel sporten, gewoon op het gemak”, vertelt Maxence Tijtgat.
Om jongeren verder warm te maken voor petanque organiseert de club begin juni ook een eerste gratis jeugdtornooi.