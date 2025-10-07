Van nieuw zwembad tot natuurpark: Koksijde investeert 140 miljoen euro tegen 2031
Koksijde trekt de komende jaren stevig de kaart van vernieuwing. Tegen 2031 investeert de kustgemeente maar liefst 140 miljoen euro in infrastructuur, natuur, sport en lokale economie. Daarmee investeert Koksijde bijna dubbel zoveel per inwoner als de andere kustgemeenten.
De komende zes jaar wil het gemeentebestuur van Koksijde een ware transformatie realiseren. Het Strategisch Meerjarenplan 2026-2031 bevat 180 concrete acties, verdeeld over drie pijlers: wonen en leven, ondernemen en verbinden.
“Wij investeren bijna het dubbele van andere kustgemeenten. En dat is nodig. Zo halen we onze achterstand in én lopen we weer voorop”, zegt burgemeester Sander Loones (N-VA). “Wie hier woont of op vakantie komt, moet zich thuis voelen. We kiezen voluit voor topkwaliteit.”
Nieuw zwembad en sporthal
Eén van de grootste projecten is de bouw van een nieuw 50-meterzwembad en een moderne sporthal met indoorpadelterreinen. De opening is gepland voor 2030. “Het wordt een plek waar iedereen welkom is: van peuters die hun eerste baantje trekken tot senioren die actief willen blijven”, zegt schepen Peter Hillewaere.
Ook Sportpark Hazebeek krijgt een grondige vernieuwing met een extra kunstgrasveld, nieuwe skate-infrastructuur en een hoogteterras aan de cafetaria. “Iedereen sport, iedereen beweegt. Stilzitten doen we niet in Koksijde”, benadrukt schepen Lore Dezutter.
Fietsvriendelijke kustgemeente
Ook mobiliteit vormt een belangrijke pijler in het plan. Er komt een doorgaande fietsroute langs de volledige kustbaan, van Sint-Idesbald tot Groenendijk, en verschillende schoolroutes worden veiliger gemaakt. Daarnaast worden straten als de Strandlaan, Leopold II-laan en Kinderlaan vernieuwd.
“We kiezen voor minder, maar betere fietsstraten. En er komen extra schelpenpaden, mountainbikeroutes en veilige fietsverbindingen in de duinen”, aldus Loones.
Natuurpark Hoge Duinen
Een ander opvallend project is het natuurpark Hoge Duinen, dat wandelaars, fietsers en ruiters opnieuw toegang geeft tot het gebied rond de Hoge Blekker.
“We laten onze duinen groeien en maken onze kernen groener. Zo worden we sterker tegen de klimaatuitdagingen”, zegt schepen van Klimaat Björn Cools.