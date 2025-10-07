De komende zes jaar wil het gemeentebestuur van Koksijde een ware transformatie realiseren. Het Strategisch Meerjarenplan 2026-2031 bevat 180 concrete acties, verdeeld over drie pijlers: wonen en leven, ondernemen en verbinden.

“Wij investeren bijna het dubbele van andere kustgemeenten. En dat is nodig. Zo halen we onze achterstand in én lopen we weer voorop”, zegt burgemeester Sander Loones (N-VA). “Wie hier woont of op vakantie komt, moet zich thuis voelen. We kiezen voluit voor topkwaliteit.”