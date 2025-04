Een uur later was het dier bij Shoreham-by-Sea, hemelsbreed 224 km van Middelkerke, en nog later was ze bij Portsmouth. Inmiddels had ze een grondsnelheid van meer dan 50 km/u. Een tijdje later bleek ze opnieuw het Kanaal te hebben overgestoken, ditmaal naar Cherbourg-en-Cotentin in Normandië.