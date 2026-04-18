Van Mexicaanse cacaoboon tot Brugse chocolade: Leerlingen Ter Groene Poorte maken eigen chocoladereep
Leerlingen chocolaterie van Ter Groene Poorte in Brugge hebben een unieke mijlpaal bereikt: ze hebben hun eigen chocolade ontwikkeld, volledig van cacaoboon tot eindproduct. De bonen komen van een plantage in Mexico waar de leerlingen zelf de cacaobonen geplant hebben.
Het project ontstond negen jaar geleden op initiatief van leerkracht Peter Teerlinck. “Je geeft les over hoe chocolade wordt gemaakt, maar je hebt zelf nog nooit een plantage gezien. Dat vond ik moeilijk. Op een bepaald moment heb ik gezegd: we moeten dat met eigen ogen zien”, vertelt hij.
"Unieke ervaring"
De school trok naar Mexico, de bakermat van cacao. Daar werken de leerlingen op een plantage van Puratos-Belcolade samen met lokale boeren. Ze volgen er het volledige proces: van zaaien en oogsten tot fermenteren en drogen.
“Niet veel chocolatiers hebben ooit een cacaoboon in hun handen gehad, laat staan dat ze meehelpen op een plantage”, zegt leerling Arthur Voets. “Wij hebben alles zelf kunnen doen. Dat is echt een unieke ervaring.”
Volgens de leerlingen is die praktijkervaring essentieel. “Als chocolatier moet je kunnen uitleggen waar je product vandaan komt”, zegt leerling Teun Debruin. “Eigenlijk zouden meer chocolatiers dat moeten weten, net zoals sommeliers hun druiven kennen.”
"Absoluut vakwerk"
Intussen wordt de eigen cacao verwerkt in het chocoladelabo van de school. Daar maken de leerlingen hun eigen chocolade met professionele machines. En die valt in de smaak: “De melkchocolade is fantastisch: heel fruitig en mooi in balans. Absoluut vakwerk”, klinkt het bij kenners.