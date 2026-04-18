De leerlingen van de chocolaterie-opleiding aan Ter Groene Poorte in Brugge hebben een eigen chocolade ontwikkeld. Opvallend: het volledige productieproces lag volledig in hun eigen handen: van het planten en oogsten van de cacaobonen in Mexico tot het verwerken ervan in het chocoladelabo op school.

Het project ontstond negen jaar geleden op initiatief van leerkracht Peter Teerlinck. “Je geeft les over hoe chocolade wordt gemaakt, maar je hebt zelf nog nooit een plantage gezien. Dat vond ik moeilijk. Op een bepaald moment heb ik gezegd: we moeten dat met eigen ogen zien”, vertelt hij.