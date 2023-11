Ze is amper 22 jaar wanneer Melissa Depraetere een eerste keer het federaal parlement binnenwandelt. Dat doet ze als parlementair medewerker van Alain Top, de burgemeester van haar thuisstad Harelbeke. Vier jaar later, in 2018, krijgt ze meteen de tweede plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat levert haar meteen een zitje op in de gemeenteraad.