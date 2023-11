Het was een aangeslagen Conner Rousseau die vrijdagavond het woord nam, soms aarzelend in zijn woorden: "Ik wou in de politiek stappen om te tonen dat er een jonge generatie was die gelooft in het socialisme. Ik wou ook impact hebben. Ik heb onze partij hervormd."

"Na een heksenjacht op mijn privéleven. Na een zware fout waarvoor ik me nogmaals wil excuseren, is de situatie veranderd. Het gaat teveel over mij en niet meer over de strijd van Vooruit, voor betere lonen en tegen extreem-rechts. We hebben een fantastische ploeg met goede ministers. Die strijd zal doorgaan maar zonder mij als voorzitter van Vooruit. Ik neem per direct ontslag", aldus de ex-voorzitter vrijdagavond. Een dag later heeft de socialistische partij dus een nieuwe voorzitter met Melissa Depraetere.