Van illegale sigaretten tot onwettige vapes: Kortrijk controleert 13 handelszaken en sluit volkscafé
© Politie Vlas
De politiezone Vlas heeft samen met de Douane en de FOD Volksgezondheid donderdagavond 13 handelszaken gecontroleerd in Kortrijk. Het ging om een multidisciplinaire actie in 7 nachtwinkels, 5 dagwinkels en één café. Slechts drie zaken bleken volledig in orde.
Van de zeven gecontroleerde nachtwinkels kregen er vijf een proces-verbaal. Inspecteurs stelden onder meer inbreuken vast op tabaksreclame, niet-conforme of vervallen vapes en niet-conforme parfumproducten. In drie gevallen start de Douane een verder onderzoek naar buitenlandse producten.
Vier dagwinkels betrapt
Ook vier van de vijf dagwinkels bleken niet te voldoen aan de regels. Daarbij troffen inspecteurs onder meer 247 illegale nicotinepouches, 2,5 kilogram illegale shishaproducten en nieuwe inbreuken op tabaksreclame aan. In twee winkels start de Douane opnieuw een dieper onderzoek.
“Deze zaken worden gecontroleerd omdat ze vaak voor overlast zorgen en er sterke aanwijzingen zijn van de verkoop van illegale en niet-conforme producten."
Café gesloten na rookinbreuken
Het gecontroleerde volkscafé in het centrum werd eerder al meermaals betrapt op overtredingen van het rookverbod. Bij de actie van donderdagavond stelde de politie opnieuw inbreuken vast. Bovendien lagen er bijna 3.000 illegale sigaretten in de zaak. Het café werd bestuurlijk gesloten.
“Herhaalde controles zijn nodig”
Burgemeester Ruth Vandenberghe benadrukt dat de acties doelgericht zijn. “Deze zaken worden gecontroleerd omdat ze vaak voor overlast zorgen en er sterke aanwijzingen zijn van de verkoop van illegale en niet-conforme producten,” zegt ze. “De resultaten tonen aan dat herhaalde controles en het strengere reglement voor dag- en nachtwinkels duidelijk nodig zijn.”