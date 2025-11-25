Burgemeester Ruth Vandenberghe benadrukt dat de acties doelgericht zijn. “Deze zaken worden gecontroleerd omdat ze vaak voor overlast zorgen en er sterke aanwijzingen zijn van de verkoop van illegale en niet-conforme producten,” zegt ze. “De resultaten tonen aan dat herhaalde controles en het strengere reglement voor dag- en nachtwinkels duidelijk nodig zijn.”