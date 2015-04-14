‘Valse’ medewerkers van IVIO blijken dan toch niet vals te zijn
Afvalintercommunale IVIO waarschuwde gisteren voor personen die zich voordoen als medewerkers van de organisatie. De voorbije dagen kwamen meldingen binnen van mensen in fluohesjes die aanbellen onder het voorwendsel Diftar-containers te controleren. De politiedienst die het onderzoek voert, heeft intussen aan IVIO laten weten dat het vermoedelijk gaat om onderaannemers van IVIO. Het zijn dus geen valse medewerkers.
In een mededeling schrijft IVIO: “Na onze bevraging bij de firma die de containers uitzet, werd bevestigd dat twee van hun medewerkers bij enkele burgers zijn langs geweest omdat er problemen waren met de chip. Dit was echter zonder afstemming met IVIO. We hebben intussen duidelijk afgesproken dat geen enkele medewerker nog toegang tot de woning mag vragen. Burgers moeten steeds gevraagd worden om de container buiten te plaatsen.”