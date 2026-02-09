Valentijn strooit liefde rond in woonzorgcentrum: medewerkers hullen zich nog eens in trouwkostuum
Een opvallend liefdevolle middag in woonzorgcentrum Westerlinde in Roeselare: met een echt trouwfeest, aan de vooravond van Valentijn. Niet alleen voor koppels, maar ook met warme vriendschappen tussen bewoners, medewerkers en vrijwilligers.
Het woonzorgcentrum organiseerde een unieke “trouwfeestherbeleving”, waarbij bewoners een klassieke bruiloft konden meemaken. Koppels werden bij aankomst gefotografeerd, gasten kregen een drankje en genoten van een trouwshow waarin medewerkers in bruidskledij defileerden.
En ook dit kon natuurlijk niet ontbreken: een dansfeest met klassiekers als Les Lacs du Connemara en ’t Smidje’, aan elkaar gepraat door DJ Franky en collega Cindy.
Warme herinneringen
Met dit initiatief wilde Westerlinde warme verbindingen versterken en mooie herinneringen oproepen, ook bij bewoners die hun partner verloren. De activiteit staat open voor alle bewoners, hun partners, vrijwilligers en medewerkers.