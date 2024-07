Het is een sensibiliseringsactie om duidelijk te stellen dat het personeel niet tevreden is met het inkrimpen van de dienstverlening van de kusttram. Door tekort aan personeel en besparingen zijn een reeks kusttrams geschrapt. Petra Depoorter, socialistische vakbond ACOD West-Vlaanderen: “Dat zal een heel groot gevolg hebben. Er zullen heel veel reizigers in de kou blijven staan. Wij willen met deze actie benadrukken dat het niet de fout is van de trambestuurder. De verantwoordelijkheid ligt bij de directie van De Lijn. Zij heeft ervoor gezorgd dat die voertuigen er niet zijn.”