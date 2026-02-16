In januari kregen de vakbonden te horen dat bovenop de 30 miljoen euro die er in 2026 bespaard moet worden op het aanbod van De Lijn er nog eens 5,5 miljoen euro aan besparingen aankomen. Die zullen volgens de bonden vooral te voelen zijn in rurale gebieden.

De bonden kondigden toen "een voorjaar van actie" aan. Nu voegen ze de daad bij het woord met een stakingsaanzegging vanwege de "contractbreuk" van de Vlaamse regering.