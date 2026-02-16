Vakbonden De Lijn plannen negen actiedagen in maart en april tegen Vlaamse besparingen
De vakbonden bij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend voor negen actiedagen in maart en april, verspreid over Vlaanderen. Dat hebben de bonden maandag gemeld in een persbericht. Aanleiding zijn de bijkomende besparingen bij de openbaarvervoersmaatschappij die de Vlaamse regering eind januari aankondigde.
In januari kregen de vakbonden te horen dat bovenop de 30 miljoen euro die er in 2026 bespaard moet worden op het aanbod van De Lijn er nog eens 5,5 miljoen euro aan besparingen aankomen. Die zullen volgens de bonden vooral te voelen zijn in rurale gebieden.
De bonden kondigden toen "een voorjaar van actie" aan. Nu voegen ze de daad bij het woord met een stakingsaanzegging vanwege de "contractbreuk" van de Vlaamse regering.
Geen acties tijdens paasexamens
Tijdens de eerste actieweek, van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart, worden actiedagen gepland in respectievelijk de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen, zegt Stan Reusen, federaal secretaris bij de socialistische overheidsvakbond ACOD.
In de week van 23 maart, tijdens de paasexamens in het secundair onderwijs, staken de vakbonden niet. In de tweede actieweek, van maandag 7 tot en met donderdag 10 april, gaat het achtereenvolgens om Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. Op donderdag wordt zowel in Oost- als in West-Vlaanderen actiegevoerd.
"Enorme impact"
Volgens de vakbonden voelen zowel het personeel als de reizigers zich in de steek gelaten. "De aangekondigde besparingen zullen een enorme impact hebben op de werk-privébalans van de chauffeurs, een beroep dat nu al zwaar onder druk staat."
De bonden willen met de staking Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) "aanmanen om zich aan de gemaakte afspraken te houden en de toekomst van een kwalitatieve openbare dienstverlening te garanderen".