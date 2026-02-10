7°C
West-Vlaanderen

Trein­Tram­Bus vreest voor gevol­gen nieu­we bespa­rings­ron­de De Lijn

De vereniging van trein-, tram- en busgebruikers vreest dat de nieuwe besparingen bij De Lijn, die vanaf juli ingaan, nog sterker voelbaar zullen zijn dan de vorige. Intussen is ook een nieuw rapport van de Vervoerautoriteit kritisch over het vervoersplan dat twee jaar geleden werd ingevoerd.

Twee jaar geleden voerde de Vlaamse overheid een nieuw vervoersplan in om de bussen efficiënter in te zetten. In West-Vlaanderen verdwenen daarbij zo’n 1.400 haltes. Die hervorming wordt nog geëvalueerd, maar een nieuw plan is al in voorbereiding. Tegen juli moet er binnen het exploitatiebudget van De Lijn namelijk voor 35 miljoen euro bespaard worden. Vooral in landelijke gebieden en op avondlijnen worden ingrepen verwacht.

"We zijn nu vooral bang dat die budgetten effectief verlaagd worden. Dan gaan we er de komende maanden nog verder op achteruit.”

Henk Himpe, TreinTramBus

Volgens de vereniging TreinTramBus dreigen de reizigers opnieuw de gevolgen te dragen van een besparingsronde. “Men zei destijds dat het geen besparingsronde was, maar dat men met dezelfde budgetten moest werken. We zijn nu vooral bang dat die budgetten effectief verlaagd worden. Dan gaan we er de komende maanden nog verder op achteruit”, zegt Henk Himpe van TreinTramBus.

20% heeft vertraging

Volgens het rapport van de Vervoersautoriteit zijn de West-Vlaamse buslijnen op enkele seconden na de stiptste van Vlaanderen. TreinTramBus relativeert dat. “In regio’s als Midwest en de Westhoek heeft zo’n 20 procent van de bussen vertraging. Bijna 5 procent is te vroeg. West-Vlaanderen doet dus nauwelijks beter dan de andere provincies.” Ook bij de reizigers horen we kritische geluiden.

“In regio’s als Midwest en de Westhoek heeft zo’n 20 procent van de bussen vertraging."

Henk Himpe, TreinTramBus

“Ik moet soms lang wachten. Ik kom met de trein en moet dan een half uur wachten omdat mijn bus net weg is. Ze hebben veel bussen afgeschaft”, zegt een reiziger. Ook jongeren ondervinden vaak problemen. “De bussen hebben vaak vertraging. Soms stoppen ze gewoon niet en rijden ze voorbij. Ik stond ’s morgens aan de halte en de bus passeerde. Daardoor was ik te laat op school”, vertellen Asma en Nazila.

Toch zijn er ook positieve resultaten. Uit datzelfde rapport blijkt dat bijna 80 procent van de reizigers tevreden is over onder meer de veiligheid, de rijstijl en de vriendelijkheid van de chauffeurs.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
De Lijn

