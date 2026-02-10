“Ik moet soms lang wachten. Ik kom met de trein en moet dan een half uur wachten omdat mijn bus net weg is. Ze hebben veel bussen afgeschaft”, zegt een reiziger. Ook jongeren ondervinden vaak problemen. “De bussen hebben vaak vertraging. Soms stoppen ze gewoon niet en rijden ze voorbij. Ik stond ’s morgens aan de halte en de bus passeerde. Daardoor was ik te laat op school”, vertellen Asma en Nazila.

Toch zijn er ook positieve resultaten. Uit datzelfde rapport blijkt dat bijna 80 procent van de reizigers tevreden is over onder meer de veiligheid, de rijstijl en de vriendelijkheid van de chauffeurs.