De staking begon twee weken geleden uit onvrede over de premie die werknemers zouden krijgen na de miljardenovername door een Amerikaans bedrijf. Een eerste voorstel van de directie van 500 euro netto werd verworpen, net als een later voorstel waarbij de premie opliep tot 750 euro netto vanaf 10 jaar anciënniteit en 1.000 euro vanaf 20 jaar.

De vakbonden benadrukken dat wie inmiddels weer aan de slag is, dat niet doet omdat men akkoord gaat met de huidige premie, maar omdat het loonverlies door de staking te groot werd. Ze wachten nog altijd op een uitnodiging voor constructief overleg om de onderhandelingen te hervatten op een voor de werknemers aanvaardbare basis.