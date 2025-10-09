Vakbonden beraden zich over nieuwe acties na staking bij Clarebout Potatoes
© Belga
Bij aardappelverwerker Clarebout Potatoes in Nieuwkerke (Heuvelland) hebben veel werknemers het werk hervat. Toch blijft het er nog onrustig want de vakbonden overleggen nog over nieuwe acties. De staking, die twee weken duurde, kwam er uit protest tegen de hoogte van de premie na de overname door een Amerikaans bedrijf.
Bij Clarebout Potatoes in Nieuwkerke is de algemene staking grotendeels voorbij, maar de vakbonden geven zich nog niet gewonnen. Volgens de directie is ongeveer 90 procent van het personeel weer aan het werk en draait de productie bijna normaal. Toch overleggen de vakbonden ABVV en ACV over mogelijke nieuwe acties, zoals flexibele stakingen of tijdelijke werkonderbrekingen.
Premie tot 1.000 euro
De staking begon twee weken geleden uit onvrede over de premie die werknemers zouden krijgen na de miljardenovername door een Amerikaans bedrijf. Een eerste voorstel van de directie van 500 euro netto werd verworpen, net als een later voorstel waarbij de premie opliep tot 750 euro netto vanaf 10 jaar anciënniteit en 1.000 euro vanaf 20 jaar.
De vakbonden benadrukken dat wie inmiddels weer aan de slag is, dat niet doet omdat men akkoord gaat met de huidige premie, maar omdat het loonverlies door de staking te groot werd. Ze wachten nog altijd op een uitnodiging voor constructief overleg om de onderhandelingen te hervatten op een voor de werknemers aanvaardbare basis.