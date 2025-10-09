Volgens de vakbonden is de meerderheid van de werknemers nog steeds in staking en is het de bedoeling om door te gaan met protesteren. Ze wachten op een uitnodiging om rond de tafel te gaan zitten "om de onderhandelingen te hervatten op een voor de werknemers aanvaardbare basis", klinkt het in een mededeling van ABVV en ACV. "Wie toch werkt, doet dat niet omdat hij of zijn akkoord gaat met de huidige premie , maar gewoon omdat ze door de staking veel loon verliezen."

Volgens het bedrijf is intussen 90 procent van het personeel weer aan de slag, en draait de productie bijna weer normaal.