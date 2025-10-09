Nog altijd hommeles bij Clarebout: zelfs over percentage werkenden zijn vakbonden en directie het niet eens
De staking bij Clarebout Potatoes zou volgens de directie zo goed als achter de rug zijn. Negentig procent van het personeel is weer aan het werk, zegt ze. Maar dat spreken de vakbonden tegen. Maar buiten staan alvast geen stakersposten meer.
De staking startte twee weken geleden. Het personeel eist een premie nu de producent van diepvriesfrieten voor miljarden is verkocht aan een Amerikaanse concurrent. Een eerste voorstel van de directie - een premie van 500 euro netto - werd verworpen door de werknemers. En ook een nieuw voorstel dat Clarebout lanceerde, werd afgewezen. Daarbij werd de basispremie van 500 euro netto verhoogd naar 750 euro netto vanaf 10 jaar anciënniteit en 1.000 euro vanaf 20 jaar anciënniteit.
Volgens vakbonden gaat staking gewoon verder
Volgens de vakbonden is de meerderheid van de werknemers nog steeds in staking en is het de bedoeling om door te gaan met protesteren. Ze wachten op een uitnodiging om rond de tafel te gaan zitten "om de onderhandelingen te hervatten op een voor de werknemers aanvaardbare basis", klinkt het in een mededeling van ABVV en ACV. "Wie toch werkt, doet dat niet omdat hij of zijn akkoord gaat met de huidige premie , maar gewoon omdat ze door de staking veel loon verliezen."
Volgens het bedrijf is intussen 90 procent van het personeel weer aan de slag, en draait de productie bijna weer normaal.