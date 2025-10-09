17°C
Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Nog altijd hom­me­les bij Cla­re­bout: zelfs over per­cen­ta­ge wer­ken­den zijn vak­bon­den en direc­tie het niet eens

Clarebout

De staking bij Clarebout Potatoes zou volgens de directie zo goed als achter de rug zijn. Negentig procent van het personeel is weer aan het werk, zegt ze. Maar dat spreken de vakbonden tegen. Maar buiten staan alvast geen stakersposten meer.  

De staking startte twee weken geleden. Het personeel eist een premie nu de producent van diepvriesfrieten voor miljarden is verkocht aan een Amerikaanse concurrent. Een eerste voorstel van de directie - een premie van 500 euro netto - werd verworpen door de werknemers. En ook een nieuw voorstel dat Clarebout lanceerde, werd afgewezen. Daarbij werd de basispremie van 500 euro netto verhoogd naar 750 euro netto vanaf 10 jaar anciënniteit en 1.000 euro vanaf 20 jaar anciënniteit.

Staking Clarebout dag 9
Nieuws

Expert waarschuwt: "premie voor werknemers Clarebout is geen recht, maar een geste"

Volgens vakbonden gaat staking gewoon verder

Volgens de vakbonden is de meerderheid van de werknemers nog steeds in staking en is het de bedoeling om door te gaan met protesteren. Ze wachten op een uitnodiging om rond de tafel te gaan zitten "om de onderhandelingen te hervatten op een voor de werknemers aanvaardbare basis", klinkt het in een mededeling van ABVV en ACV. "Wie toch werkt, doet dat niet omdat hij of zijn akkoord gaat met de huidige premie , maar gewoon omdat ze door de staking veel loon verliezen."

Volgens het bedrijf is intussen 90 procent van het personeel weer aan de slag, en draait de productie bijna weer normaal.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vakbondsactie Clarebout

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Incident

Chauffeurs De Lijn weer aan het werk na incident en ontslag collega
2025 10 13 F35 0228

BMT Aerospace produceert onderdelen F-35-motor
2018-06-04 00:00:00 - Castratie hoeft niet meer bij speciaal varkensras

"Uitkoopregeling varkensboeren doet stikstof onvoldoende dalen"
Staking Clarebout dag 9

Expert waarschuwt: "premie voor werknemers Clarebout is geen recht, maar een geste"
Nationale stakingsdag

Nationale actiedag morgen: hier kan je in West-Vlaanderen hinder ondervinden
Loodsboot

Bijna 130 schepen wachtende door acties loodsen
Aanmelden