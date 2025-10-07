17°C
Nieuws
Kortrijk Heuvelland

Expert waar­schuwt: pre­mie voor werk­ne­mers Cla­re­bout is geen recht, maar een geste”

Ook vandaag blijven een zestigtal werknemers van Clarebout in Nieuwkerke aan de poort staken. Ze eisen een hogere premie na de verkoop van het aardappelbedrijf aan het Amerikaanse JR Simplot. De directie biedt 500 euro, maar volgens experts hebben de werknemers daar eigenlijk geen recht op.

Jozef Lievens uit Kortrijk, advocaat en oprichter van het Instituut voor het Familiebedrijf, noemt de situatie bij Clarebout een gevaarlijk precedent. “Werknemers nemen geen risico’s. Dat doet de ondernemer wel”, zegt Lievens. “Wie geen risico neemt, kan ook geen aanspraak maken op de winst. Als we dat principe loslaten, komt ondernemen in ons land onder druk te staan.”

Staking Clarebout
Nieuws

Intussen al dag 12: staking bij Clarebout houdt aan

"Teken van goodwill"

Volgens Lievens is de redenering van de stakers fout: bijdragen aan de groei van een bedrijf betekent niet automatisch dat werknemers ook recht hebben op een deel van de verkoopwinst.

“Om eigenaar te worden van de waardevermeerdering, moet je meer doen dan bijdragen: je moet risico nemen”, legt hij uit. “Anders zouden ook leveranciers of landbouwers recht hebben op een stuk van de koek.”

“Om eigenaar te worden van de waardevermeerdering, moet je meer doen dan bijdragen: je moet risico nemen.”

Jozef Lievens, Instituut voor het Familiebedrijf

Een uitzondering zou er zijn als de werknemers aandelen bezitten via een participatieplan. Dat is bij Clarebout niet het geval. “Als zo’n plan had bestaan, konden ze wel delen in de winst”, zegt Lievens. “Maar dat kan je niet achteraf invoeren. De premie die nu wordt aangeboden, is een teken van goodwill, geen verplichting.”

De vakbonden hopen intussen op een nieuw overleg met de directie om het dossier verder te bespreken.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Staking Clarebout

