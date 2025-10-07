Bij de producent van diepvriesfrieten is al meer dan een week een sociaal conflict aan de gang. Het personeel heeft er in de fabrieken in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en Duinkerke in Frankrijk het werk neergelegd. Nu het bedrijf voor miljarden wordt verkocht aan een Amerikaanse concurrent, eist het personeel een premie.

Een eerste voorstel - een premie van 500 euro netto - werd verworpen. En ook een nieuw voorstel dat Clarebout lanceerde, werd afgewezen. Daarbij werd de basispremie van 500 euro netto verhoogd naar 750 euro netto vanaf 10 jaar anciënniteit en 1.000 euro vanaf 20 jaar anciënniteit.