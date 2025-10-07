17°C
Intus­sen al dag 12: sta­king bij Cla­re­bout houdt aan

Staking Clarebout

© Belga

Bij aardappelverwerker Clarebout Potatoes wordt maandag nog steeds gestaakt. Dat zeggen de vakbonden. Intussen is het al de 12de dag van de staking. 

Bij de producent van diepvriesfrieten is al meer dan een week een sociaal conflict aan de gang. Het personeel heeft er in de fabrieken in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en Duinkerke in Frankrijk het werk neergelegd. Nu het bedrijf voor miljarden wordt verkocht aan een Amerikaanse concurrent, eist het personeel een premie.

Een eerste voorstel - een premie van 500 euro netto - werd verworpen. En ook een nieuw voorstel dat Clarebout lanceerde, werd afgewezen. Daarbij werd de basispremie van 500 euro netto verhoogd naar 750 euro netto vanaf 10 jaar anciënniteit en 1.000 euro vanaf 20 jaar anciënniteit.

Meer werknemers hervatten het werk

Volgens Sophie Serrurier, secretaris bij ABVV Horval, is de staking ook maandag volop bezig, en liggen in de fabriek in Nieuwkerke alle lijnen stil. In Waasten draaien enkele lijnen, klinkt het.

Bij de directie klinkt het al geruime tijd dat steeds meer werknemers het werk hervatten en dat de productie - aangepast aan het aantal werknemers - wordt hervat.

Jeroen Sap

Jeroen Sap
Belga
Staking Clarebout

