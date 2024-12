Volgens de bonden is het pompen of verzuipen in de drukste periode van het jaar. Het winkelpersoneel stapelt de overuren op. Werknemers die ziek uitvallen, worden niet vervangen. Vanmorgen is een delegatie door de directie ontvangen om te overleggen. Voor het personeel moeten er structurele oplossingen komen om de hoge werkdruk aan te pakken, anders gaan de winkels dicht. Een 80-tal filialen met meer dan 600 personeelsleden hangt van de hoofdzetel in Roeselare af.