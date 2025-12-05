5°C
Wevelgem

Vader getuigt na ver­woes­ten­de brand bij gezin: Onwe­zen­lijk wat er in één nacht kan gebeuren”

Het gezin dat getroffen is door de zware brand dit weekend in Moorsele, is nog danig onder de indruk. Vader Karl Herrebout kwam vandaag nog eens de schade opmeten van de verwoestende brand die zijn thuis heeft vernietigd.

"Het is een schok, het gaat niet goed eigenlijk. We gaan er wel doorkomen, maar het is verschrikkelijk, alles is kapot," getuigt hij voor onze camera.

Zaterdagnacht liep het verkeerd, waarschijnlijk door een kortsluiting ontstaat er brand op zolder. "De elektriciteit was uitgevallen. OK, ik ga kijken naar de kast en zo. En dan naar boven, omdat ik had geïsoleerd, dat er boven niks mis was. Dan hoorde ik het knetteren aan het zolderluik. Ik open dat, en ik krijg al direct een hoop brandende brokken op mij."

Brand moorsele
Nieuws

Huis onbewoonbaar na zolderbrand in Moorsele

Het merendeel van de inboedel is kapot. Niks aan te doen.

Karl Herrebout, slachtoffer van de zware woningbrand

De gevolgen zijn desastreus. Alles is vernietigd. "We zijn aan het opruimen, zodat we wat spullen kunnen recupereren in de mate van het mogelijke. Er is veel kapot door het bluswater, het stinkt ook allemaal. Alles van textiel, eten, dat is allemaal vergiftigd."

De redactie
Brand

