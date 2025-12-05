"Het is een schok, het gaat niet goed eigenlijk. We gaan er wel doorkomen, maar het is verschrikkelijk, alles is kapot," getuigt hij voor onze camera.

Zaterdagnacht liep het verkeerd, waarschijnlijk door een kortsluiting ontstaat er brand op zolder. "De elektriciteit was uitgevallen. OK, ik ga kijken naar de kast en zo. En dan naar boven, omdat ik had geïsoleerd, dat er boven niks mis was. Dan hoorde ik het knetteren aan het zolderluik. Ik open dat, en ik krijg al direct een hoop brandende brokken op mij."

