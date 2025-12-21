Hans Verbeke
In Moorsele brak zaterdagnacht een hevige brand uit op een zolder. De bewoner probeerde het vuur nog te blussen, maar moest nadien vluchten. Er vielen geen gewonden.
Volgens de bewoner ligt de oorzaak wellicht bij een kortsluiting op zolder. Rond 23 uur viel plots de stroom uit in de woning. “Ik ging kijken op zolder, maar zodra ik de deur opende, kwam een dikke rookpluim me tegemoet”, zegt bewoner Karl. Hij spoot nog een poederbus leeg, maar vluchtte daarna om zijn kinderen in veiligheid te brengen.
Volgens de brandweer was het geen eenvoudige interventie omdat er zonnepanelen op het dak lagen. Daardoor raken de brandweerlui moeilijker bij het vuur. De brandweer moest zich op een bepaald moment terugtrekken omdat de temperatuur te hoog opliep.
Niet veel later sloegen de vlammen door het dak en stortte een deel van het dak in. Niemand raakte gewond, maar de woning is volledig verloren. De zolder door brandschade en de onderliggende verdiepingen liepen zware waterschade op.