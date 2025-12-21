Volgens de brandweer was het geen eenvoudige interventie omdat er zonnepanelen op het dak lagen. Daardoor raken de brandweerlui moeilijker bij het vuur. De brandweer moest zich op een bepaald moment terugtrekken omdat de temperatuur te hoog opliep.

Niet veel later sloegen de vlammen door het dak en stortte een deel van het dak in. Niemand raakte gewond, maar de woning is volledig verloren. De zolder door brandschade en de onderliggende verdiepingen liepen zware waterschade op.