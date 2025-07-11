In Roeselare is de film over de Europese rondrit van Jelle Wallays in avant-première gegaan. Wallays reed de rand van Europa rond, samen 15.000 kilometer, op geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. En dat is aardig gelukt: het werd 53.975 euro.
Wallays bracht met zijn uitdaging een ode aan zijn aan kanker overleden nonkel Luc Wallays. De wielrenner vertrok op 2 april in Roeselare en legde in 100 dagen tijd 15.000 kilometer af op de fiets. Hij stippelde een tocht uit door Europa om aan te komen in Brugge. Zijn avontuur was bij Focus&WTV te volgen in het programma ‘Waar is Wally?’
De afleveringen en extra beeldmateriaal zijn nu samengebracht in een documentaire over de tocht van Wallays. Die ging gisteravond in première in de Cityscoop in Roeselare.
Wallays mocht er ook het bedrag bekend maken dat zijn avontuur heeft opgeleverd, net geen 60.000 euro. Dat geld gaat dus naar Kom op tegen Kanker.