Kruis­punt N58 met LAR-zone in Menen wordt heropend

werkzaamheden

Het kruispunt van de N58 met de LAR-zone in Menen wordt vanaf vandaag om 9 uur opnieuw opengesteld. De aanleg van de riolering en collector in het eerste deel van de hoofdas van de transportzone LAR-Noord zijn afgewerkt

De betonverharding is uitgehard en alle omliggende bedrijven zijn aangesloten op de nieuwe gescheiden riolering, waardoor de omleiding via de Dronckaertstraat en de Larstraat in Menen opgeheven kan worden. 

“De heropening van het kruispunt met de N58 is een belangrijke mijlpaal voor zowel de bedrijvenzone, de dagelijkse pendelaars als de omwonenden in de Larstraat", aldus schepen van Infrastructuur, Patrick Roose. 

Derde fase

Vanaf vandaag begint de derde fase van de werken. Dan zullen verdere rioleringswerken, de afwerking van de bovenbouw en de voorbereiding van het bovengemeentelijk pompstation plaatsvinden langs de hoofdas en aan de spoorwegterminal. Binnen de transportzone LAR zal het verkeer lokaal worden omgeleid via de bestaande zijwegen met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Leonie Delodder

