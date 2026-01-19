De betonverharding is uitgehard en alle omliggende bedrijven zijn aangesloten op de nieuwe gescheiden riolering, waardoor de omleiding via de Dronckaertstraat en de Larstraat in Menen opgeheven kan worden.

“De heropening van het kruispunt met de N58 is een belangrijke mijlpaal voor zowel de bedrijvenzone, de dagelijkse pendelaars als de omwonenden in de Larstraat", aldus schepen van Infrastructuur, Patrick Roose.

