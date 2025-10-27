Wie van gamen geen genoeg kan krijgen moest vandaag in Kortrijk zijn. Voor de derde keer was er Playday tijdens het UNWRAP festival waar alles rond creativiteit en technologie in games draait. Liefhebbers van zowel retrogames als de modernste spellen kwamen aan hun trekken.
Meteen bij de start al stroomt het volk toe in de gebouwen aan het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Allemaal zijn ze er voor het game-event UNWRAP Playday. Ze hebben er verschillende soorten spellen, van oude klassiekers tot Virtual Reality games.
Winactie
Elke bezoeker heeft een stempelkaart. Daarmee kunnen ze bij sommige games een stempel krijgen. Wie er vijf heeft, kan een paar exclusieve sneakers winnen.
Freek Van Gurp, zaakvoerder Fawl: "Ze kunnen dus een Air Force One winnen, een Nike, die staat ook op de box en die heb ik helemaal ontworpen naar het game-event dat er gaande is. De ene is met roze en blauw, die is voor de meisjes. De andere is eigenlijk hetzelfde met zwart en blauw voor de jongens. Ze mogen dus zelf kiezen welke sneaker ze willen als ze zouden winnen."
Maatschappelijk belang
Het evenement brengt iedereen samen. Maar heeft ook een maatschappelijk belang.
Felix De Clerck, schepen van Jeugd Kortrijk: "We vinden het leuk om die hele game-community naar hier te halen naar Tranzit en onze jeugddienst te leren kennen, maar er zit natuurlijk ook een groot maatschappelijk belang in. Als je kijkt naar de medische wereld, de maakindustrie, defensie, et cetera. Zie je dat die gameskills ook heel belangrijk worden. Dus ook economisch is het wel een belangrijke factor in onze stad, in onze regio en in heel Vlaanderen."