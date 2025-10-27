Elke bezoeker heeft een stempelkaart. Daarmee kunnen ze bij sommige games een stempel krijgen. Wie er vijf heeft, kan een paar exclusieve sneakers winnen.

Freek Van Gurp, zaakvoerder Fawl: "Ze kunnen dus een Air Force One winnen, een Nike, die staat ook op de box en die heb ik helemaal ontworpen naar het game-event dat er gaande is. De ene is met roze en blauw, die is voor de meisjes. De andere is eigenlijk hetzelfde met zwart en blauw voor de jongens. Ze mogen dus zelf kiezen welke sneaker ze willen als ze zouden winnen."