Het is de tweede keer dat het Izegemse reisbureau tot beste van het land wordt uitgeroepen. Penta Reizen kwam ongeschonden uit de coronacrisis. Terwijl dertig procent van het personeel uit de sector stapte, hield Penta iedereen aan boord. Die ervaring is ook meegenomen in de beoordeling. De reissector ziet trouwens dat meer en meer klanten terugkeren naar de reisbureaus, in plaats van zelf online te boeken.