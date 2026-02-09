Uniek in West-Vlaanderen: AZ Groeninge opent alpha-therapielab voor gerichte kankerbehandeling
AZ Groeninge in Kortrijk heeft een nieuw alpha-therapielab geopend voor de productie van innovatieve radioactieve geneesmiddelen tegen kanker. Dankzij een investering van 3,5 miljoen euro, gefinancierd door weldoeners.
Met het nieuwe lab kan AZ Groeninge zelf radioactieve isotopen produceren voor zogeheten radiotherapeutica, behandelingen waarbij radioactieve stoffen kankercellen heel gericht aanvallen. Het ziekenhuis was in 2021 al het eerste in Vlaanderen dat een bepaald prostaatkankermiddel in eigen huis produceerde.
“Alpha-therapie is een bijzonder gerichte behandeling waarbij radioactieve stoffen rechtstreeks naar de kankercellen worden gebracht”, zegt prof. dr. Alex Maes, diensthoofd nucleaire geneeskunde. “Ze vernietigen vooral de tumorcellen en sparen gezond weefsel zoveel mogelijk. Dat maakt ze erg waardevol voor patiënten met uitzaaiingen of agressieve kankers.”
De productie gebeurt in een speciaal ingerichte ruimte waar luchtkwaliteit, temperatuur en druk strikt gecontroleerd worden.
Anonieme schenkers
“Dankzij dit nieuwe alpha-lab kunnen we nieuwe isotopen en technologieën snel integreren en onze patiënten vlot toegang geven tot de nieuwste therapieën”, zegt radiofarmaceut Pieter Jan De Jonghe. “We hebben bovendien volledige controle over het proces, van productie tot toediening.”
De investering van 3,5 miljoen euro kwam er dankzij anonieme schenkers. “Elke geschonken euro heeft een directe impact op onze patiënten”, zegt CEO Inge Buyse. “Zonder hen was dit lab er niet gekomen.”